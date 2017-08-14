ملخص-دريك آند سكل الإماراتية تقلص خسائرها في الربع/2

14 أغسطس آب (رويترز) - دريك آند سكل الإماراتية:

* صافي الخسارة العائد للمساهمين في الربع الثاني 182.7 مليون درهم (49.74 مليون دولار) مقابل خسارة بقيمة 207.6 مليون درهم قبل عام.

* إيرادات الربع الثاني 660.3 مليون درهم مقارنة مع 805.5 مليون درهم قبل عام.

* مجلس الإدارة يقرر إقالة الرئيس التنفيذي وائل علان بشكل فوري.

* برنامج إعادة هيكلة رأس المال يسير وفق الجدول الزمني المحدد ليستكمل في نهاية الربع الثالث من 2017.

* محفظة المشاريع قيد التنفيذ تبلغ 6.6 مليار درهم في 30 يونيو حزيران 2017 غالبيتها ضمن قطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية.

* المحادثات مستمرة مع البنوك حول إعادة هيكلة الدين سعيا لتحسين السيولة عبر توسيع نطاق التسهيلات الائتمانية الجديدة.

* إجمالي المخصصات الإضافية وتكاليف انخفاض القيمة خلال الربع الثاني من 2017 يسجل 68 مليون درهم رافعا صافي خسائر الربع الثاني إلى 199 مليون درهم.(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)