مقدمة 1-ارتفاع أرباح العربية للطيران 26.6% في الربع/3

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دبي 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت العربية للطيران وهي شركة الطيران الوحيدة المدرجة في البورصة بدولة الإمارات العربية المتحدة زيادة بلغت 26.6 في المئة في أرباح الربع الثالث من العام اليوم الأحد.

وقالت شركة الطيران منخفض التكلفة في بيان بالبريد الإلكتروني إنها سجلت صافي ربح بلغ 376 مليون درهم (102.4 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول، مقابل ربح قدره 297 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس وسيكو البحرين أن تسجل العربية للطيران، ومقرها الشارقة، ربحا قدره 202.3 مليون درهم و285.5 مليون درهم بالترتيب.

وزادت الإيرادات في الربع الثالث 3.6 في المئة إلى 1.16 مليار دولار، بينما ارتفع عدد الركاب الذين أقلتهم الشركة ثلاثة في المئة إلى 2.33 مليون راكب.

وبجانب الشارقة، فإن العربية للطيران لديها أيضا مقرات في الأردن ومصر والمغرب ورأس الخيمة بالإمارات.