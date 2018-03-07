إن.إم.سي الإماراتية تتوقع قفزة في الأرباح وتتطلع لمزيد من الاستحواذات

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 7 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال إن.إم.سي الإماراتية للرعاية الصحية اليوم الأربعاء زيادة نسبتها 38.2 في المئة في صافي الربح السنوي، وقالت الشركة إن استحواذات هذا العام قد تتجاوز ما أنفقته في 2017 وقدره 641 مليون دولار.

وحققت إن.إم.سي المدرجة في لندن صافي ربح بلغ 209.2 مليون دولار، مع وصول إيراداتها إلى 1.6 مليار دولار بزيادة 31.3 في المئة.

ويشهد قطاع الرعاية الصحية في منطقة الخليج نموا لأسباب من بينها زيادة عدد الأثرياء الذين أصبحوا أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بأنماط الحياة مثل السكري والسمنة.

وتضمنت استحواذات إن.إم.سي في 2017 مستشفى الزهراء في إمارة الشارقة مقابل 322 مليون دولار.

وقال براسانت مانجات الرئيس التنفيذي لإن.إم.سي لرويترز ”نستطيع فعل ما هو أكثر من العام الماضي، فبإمكاننا تنفيذ استحواذات تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار بدون أخذ تسهيلات جديدة.

”ستدعم ميزانية الشركة العمومية استراتيجيتنا“.

وأضاف أن الشركة وقعت العام الماضي قرضين مجمعين، الأول بقيمة 825 مليون دولار لأجل خمس سنوات والثاني بقيمة 250 مليون دولار لأجل سبع سنوات.

وتابع مانجات أن إن.إم.سي لا تزال تركز على السعودية ودبي وسلطنة عمان حيث تتطلع إلى النمو.

وقال ”السعودية... (تتيح) فرصا ضخمة للنمو. ننتظر التأمين الإجباري الجديد في سلطنة عمان“، مضيفا أن دبي تنشط أيضا.

وتدير إن.إم.سي، التي أُدرجت على مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، ما يزيد على 125 من الأصول في 13 دولة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)