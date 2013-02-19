مقدمة 1-اتصالات الإماراتية تخفض قيمة استثمارات أجنبية بنحو 769 مليون دولار

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من ماثيو سميث

دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - خفضت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات قيمة استثمارات في باكستان والسودان بمقدار 769 مليون دولار وعزت ذلك إلى ظروف صعبة سياسية واقتصادية وتقلص نمو الأرباح الفصلية.

وتعمل اتصالات التي تسيطر عليها الدولة في حوالي 15 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بعد أن توسعت في أسواق جديدة في العقد الماضي في محاولة لموازنة تأثير إطلاق منافستها المحلية دو في 2007.

ونتج عن تلك الاستحواذات نتائج متباينة مع تفضيل معظم المحللين لسهم وحدتها السعودية موبايلي لكن اتصالات تجد صعوبة في العمل في أسواق ذات دخول منخفضة خارج منطقة الخليج.

وفي العام الماضي شطبت اتصالات ومقرها أبوظبي قيمة استثماراتها في الهند 827 مليون دولار في نتائج الربع الأخير لعام 2011.

ومن إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي بلغت 2.83 مليار درهم توجد 2.37 مليار درهم لتغطية الوحدة الباكستانية و459 مليون درهم لتغطية وحدتها لخدمات الهاتف الثابت في السودان كنار.

وقالت اتصالات إنها جنبت هذه المخصصات بسبب التضخم وظروف اقتصادية وسياسية صعبة إضافة إلى الاتجاه النزولي لأسعار العقارات والتقلبات السلبية في أسعار صرف العملات المحلية.