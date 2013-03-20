نمو أرباح موانئ دبي العالمية 21% في 2012 بفضل بيع أصول

دبي 20 مارس آذار (رويترز) - أعلنت موانئ دبي العالمية اليوم الأربعاء عن زيادة 21 بالمئة في أرباح 2012 مدعومة ببيع أصول غير أساسية ونمو أنشطتها في أسواق ناشئة.

وقالت ثالث أكبر شركة لإدارة الموانئ في العالم في بيان لبورصة ناسداك دبي إنها حققت 555 مليون دولار ربحا في 2012 مقارنة مع 459 مليون دولار في 2011. وزادت إيرادات العام خمسة بالمئة إلى 3.12 مليار دولار من 2.98 مليار دولار في العام السابق حسبما ذكرت الشركة المملوكة لحكومة دبي.

وتقوم الشركة التي تعد من الوحدات الأعلى ربحية لدبي العالمية المثقلة بالديون ببيع أصول في أنحاء العالم والخروج من أسواق لا تملك حضورا كبيرا فيها وتسعى لإعادة ضخ الأموال في أسواق سريعة النمو.

وحققت الشركة 249 مليون دولار ربحا من بيع الأصول في 2012 مما ساهم في تعزيز الربحية.