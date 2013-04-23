مقدمة 1-استقرار أرباح اتصالات الاماراتية في الربع/1

(لإضافة تفاصيل)

دبي 23 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) أكبر شركة اتصالات في الخليج اليوم الثلاثاء إن أرباحها الصافية استقرت تقريبا في الربع الأول من العام لتأتي دون توقعات المحللين.

وقالت الشركة التي تملك أنشطة في 15 دولة في الشرق الأوسط وافريقيا واسيا في بيان إن صافي ربحها بلغ 1.83 مليار درهم (498.23 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 1.81 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن تحقق الشركة ربحا يبلغ ملياري درهم في المتوسط في الربع الأول.

وبلغت إيرادات الربع الأول 9.6 مليار درهم شملت للمرة الأولى الايرادات من وحدتها باكستان للاتصالات مقارنة مع 8.2 مليار درهم قبل نحو عام.

وقال أحمد جلفار الرئيس التنفيذي للشركة إنها شهدت تحسنا كبيرا في الايرادات وأرباح التشغيل بالامارات.

ولم تذكر الشركة أرقاما تفصيلة للأرباح والايرادات من كل دولة.

وعززت باكستان للاتصالات عدد مستخدمي المجموعة الاماراتية إلى 141 مليونا حتى 31 مارس اذار من 122 مليونا قبل نحو عام.

وقالت اتصالات إن عدد مستخدميها الآسيويين بلغ 36.6 مليون في نهاية مارس بارتفاع بلغ 29 مليونا بسبب ضم العمليات الباكستانية.

وتملك في آسيا أيضا عمليات في سريلانكا وافغانستان. ولم تذكر اتصالات عدد المستخدمين في باكستان.