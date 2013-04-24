مقدمة 1-نمو أرباح ارامكس الاماراتية 14% في الربع/1

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت أرامكس للخدمات اللوجستية اليوم الأربعاء نموا بنسبة 14 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول مدعومة بتوسعها الإقليمي والنمو في الأسواق الناشئة.

وقالت أرامكس ومقرها دبي في بيان للبورصة إن صافي أرباحها بلغ 69.4 مليون درهم (18.9 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 60.9 مليون درهم قبل عام.

وارتفعت الإيرادات الفصلية تسعة بالمئة إلى 810 ملايين درهم. وكان محللان استطلعت رويترز آراءهما قد توقعا أن تسجل الشركة أرباحا قدرها 70.6 مليون درهم و71 مليون درهم في الربع الأول.

وتقوم أرامكس حاليا بالتوسع في الشرق الأوسط وافريقيا وقد اشترت بيركو إكسبرس الجنوب افريقية بالإضافة إلى ون وورلد كوريير وإن تايم كورييرز الكينيتين العام الماضي.