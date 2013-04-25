مقدمة 1-نمو صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 31% في الربع/1

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دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي من حيث القيمة السوقية اليوم الخميس إن صافي أرباح الربع الأول زاد 31 بالمئة متجاوزا متوسط توقعات المحللين بفضل انخفاض المخصصات.

وقال البنك - المملوك بنسبة 55.6 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - في بيان إن أرباحه الصافية بلغت 837 مليون درهم في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقارنة مع 641 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 676 مليون درهم.

وبلغت مخصصات القروض المتعثرة في الربع الأول 888 مليون درهم انخفاضا من 1.1 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2012.

كان البنك قد تلقى ضربة شديدة بسبب مخصصات انخفاض القيمة في النصف الثاني من 2011 والنصف الأول من 2012 مما دفع أرباحه للتراجع. وكان تعرضه للكيانات المدينة المرتبطة بحكومة دبي من الأسباب الرئيسية لذلك.

ولم يسجل البنك تغيرا كبيرا في صافي الدخل من الفائدة والدخل من غير الفائدة في الربع الأول من 2013 إذ تراجع الأول اثنين بالمئة إلى 1.75 مليار درهم بينما انخفض الأخير ثلاثة بالمئة إلى 882 مليون درهم.

وبلغت القروض والسلف 220.6 مليار درهم بنهاية مارس اذار مرتفعة واحدا بالمئة عن مستواها في نهاية 2012. وكان الرئيس التنفيذي ريك بدنر - الذي أكد البنك في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيترك منصبه بنهاية العام - قد توقع في يناير كانون الثاني الماضي أن تنمو القروض خمسة بالمئة في 2013.