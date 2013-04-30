نمو أرباح صروح العقارية 21.6% في الربع/1

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت صروح العقارية ومقرها أبوظبي نموا بنسبة 21.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول بفضل إيرادات مشروعاتها السكنية ودخل محفظتها الاستثمارية.

وقالت صروح - التي من المنتظر إلغاء قيدها في البورصة ودمجها مع الدار العقارية - في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن أرباحها بلغت 101.6 مليون درهم (27.7 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع 83.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

وجاءت الأرباح أدنى من متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والذي بلغ 151 مليون درهم.

وتراجعت الإيرادات 35 بالمئة إلى 632.2 مليون درهم من 967.2 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال أبوبكر صديق الخوري العضو المنتدب لصروح إن الشركة ستسلم سبعة آلاف وحدة من الآن وحتى نهاية 2014.

ووافق المساهمون في صروح والدار في مارس اذار على خطة تدعمها الحكومة لدمج الشركتين في شركة عقارية تبلغ أصولها نحو 13 مليار دولار. ومن المتوقع إطلاق الشركة الجديدة الدار-صروح في يونيو حزيران.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)