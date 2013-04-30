هبوط أرباح الدار العقارية 67.7% في الربع/1

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة الدار العقارية ومقرها أبوظبي اليوم الثلاثاء انخفاضا بنسبة 67.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول في ظل استمرار ضعف السوق العقارية في الإمارة.

وقالت الدار - التي من المنتظر أن تستحوذ على صروح العقارية في غضون أسابيع قليلة - في بيان لبورصة أبوظبي إن أرباحها الفصلية بلغت 154.3 مليون درهم (42 مليون دولار) مقارنة مع 478.2 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

غير أن النتائج جاءت أفضل قليلا من توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي بلغ متوسطها 151.3 مليون درهم.

وهبطت الإيرادات الفصلية إلى 1.6 مليار درهم من 3.6 مليار درهم في الفترة المقابلة. وقالت الدار إن سبب الانخفاض هو أن عدد الوحدات التي سلمتها الشركة في 2012 كان كبيرا.

وخلال الربع الأول من هذا العام سلمت الشركة 410 وحدات سكنية و66 ألف متر مربع من الأراضي وباعت 46 وحدة جديدة.

وتلقت الدار - أكبر شركة للتطوير العقاري في أبوظبي من حيث القيمة السوقية - ضربة في السنوات القليلة الماضية بسبب انهيار السوق العقارية في الإمارة وحصلت على مساعدات من الحكومة تزيد على عشرة مليارات دولار. وباعت الشركة أصولا للحكومة في المقابل من بينها مدينة عالم فيراري الترفيهية.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)