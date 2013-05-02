صافي ربح أرابتك الإماراتية يتراجع 25.7% في الربع/1

دبي 2 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة أرابتك للإنشاءات المملوكة جزئيا لصندوق آبار للاستثمارات التابع لإمارة أبوظبي اليوم الخميس انخفاض صافي الربح العائد على المساهمين 25.7 بالمئة في الربع الأول من العام مع ارتفاع التكاليف.

وقالت أرابتك - التي عينت رئيسا تنفيذيا جديدا في مارس اذار ضمن تغييرات إدارية - إن أرباح الربع الأول بلغت 62.5 مليون درهم (17 مليون دولار) مقارنة مع 84.1 مليون في الفترة المقابلة من 2012.

وتجاوزت الأرباح توقعات خمسة محللين في استطلاع أجرته رويترز بلغ متوسطها 35.8 مليون درهم.

وزادت الإيرادات إلى 1.54 مليار درهم من 1.29 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. إلا ان التكاليف المباشرة ارتفعت إلى 1.35 مليار درهم من 1.08 مليار.

وقالت الشركة أيضا إنها علقت مشروعها في سوريا بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.