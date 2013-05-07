أرباح ايبيك أبوظبي 1.7 مليار دولار في 2012

وقالت ايبيك التي تملك حصصا في شركات مثل سبسا الاسبانية ومجموعة النفط النمساوية أو.ام.في إن صافي ربح 2012 زاد إلى 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار) من 164.1 مليون درهم في 2011.