مقدمة 1-أرباح ايبيك أبوظبي 1.7 مليار دولار في 2012

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أبوظبي 7 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي إن صافي أرباح 2012 صعد بفضل تحسن الأداء التشغيلي لوحدات رئيسية وتعافي القيمة السوقية لأسهم مدرجة.

وقالت ايبيك التي تملك حصصا في شركات مثل سبسا الاسبانية ومجموعة النفط النمساوية أو.ام.في إن صافي ربح 2012 زاد إلى 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار) من 164.1 مليون درهم في 2011.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إن نمو الأرباح يرجع إلى الأداء التشغيلي القوي لشركات سبسا ونوفا كيميكالز وبورياليس وتعافي قيمة أسهم مملوكة لشركة آبار.

وتملك ايبيك عبر وحدتها آبار للاستثمارات حصة في بنك أوني كريديت الايطالي.

وتضررت النتائج المالية للشركة في الماضي بسبب خسائر مرتبطة بحصص في شركات مملوكة لآبار. وكانت ايبيك جنبت في 2011 مخصصات قيمتها 3.42 مليار دولار لتغطية خسائر مرتبطة بحصص في دايملر وأوني كريديت. وباعت آبار حصتها في دايملر بعد ذلك.

وزادت الايرادات المجمعة إلى 190.6 مليار درهم في 2012 من 126 مليارا في العام السابق في حين زادت الأرباح التشغيلية إلى 11.7 مليار درهم مقارنة مع 9.2 مليار.

وقال البيان إن أصول ايبيك انخفضت قليلا إلى 65.1 مليار دولار في 2012 من 65.3 مليار في العام السابق بعدما أبطل التخارج من حصص أثر نمو في الأصول. ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل.