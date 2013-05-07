بيان: نمو صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي 8% في الربع/1
دبي 7 مايو أيار (رويترز) - قال مصرف أبوظبي الإسلامي في بيان اليوم الثلاثاء إنه حقق ربحا صافيا في الربع الأول بلغ 389.6 مليون درهم (106.07 مليون دولار) بارتفاع 8.1 في المئة مقارنة معه قبل عام.
وبلغ صافي الربح المجمع خلال الربع 340.1 مليون درهم بزيادة نسبتها 10.7 في المئة.
واضاف أكبر بنك إسلامي في ابوظبي من حيث القيمة السوقية أن المخصصات الاجمالية للائتمان وانخفاض القيمة في 2012 بلغت 156.8 مليون درهم.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري - هاتف 0020225783292)
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