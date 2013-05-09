أرباح سوق دبي المالي تتراجع 11.3% في الربع/1

دبي 9 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة سوق دبي المالي البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج انخفاضا بلغ 11.3 بالمئة في أرباح الربع الأول.

وحققت الشركة التي تمتلك حصة الأغلبية في بورصة ناسداك دبي أرباحا صافية قدرها 27.03 مليون درهم في الربع المنتهي في 31 مارس اذار مقارنة مع 30.47 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان محلل قد توقع أن تبلغ الأرباح الفصلية للشركة 29 مليون درهم.

وبلغ الربح التشغيلي في الربع الأول 53.96 مليون درهم انخفاضا من 57.06 مليون درهم قبل عام.

وارتفع سهم سوق دبي المالي 34.3 بالمئة منذ مطلع 2013 بينما زاد المؤشر الرئيسي للسوق 33.3 بالمئة في نفس الفترة. وتراجع السهم 4.4 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الخميس.