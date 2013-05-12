نمو صافي أرباح الواحة كابيتال الاماراتية في الربع/1

دبي 12 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الواحة كابيتال للاستثمار في أبوظبي اليوم الأحد إن صافي ربحها في الربع الأول ارتفع بفضل أداء قوي للمحفظة الاستثمارية للشركة.

وحققت الواحة كابيتال ربحا صافيا فصليا قدره 85.3 مليون درهم (23.2 مليون دولار) مقارنة مع 15.9 مليون درهم في الربع المقابل.

وقالت الشركة إن نمو الأرباح جاء من شركات المحفظة الاستثمارية للشركة بما فيها شركة ايركاب هولدنجز لتأجير الطائرات المدرجة في نيويورك وشركة دنيا للتمويل ومقرها دولة الامارات العربية المتحدة والانشطة الاستشارية لشركة الواحة.