ارتفاع صافي ربح العربية للطيران 20% في الربع/1
دبي 13 مايو أيار (رويترز) - قالت العربية للطيران التي مقرها الشارقة اليوم الاثنين إنها حققت زيادة 20 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام.
وقالت الناقلة الإماراتية الوحيدة المدرجة في بيان إنها حققت ربحا صافيا بلغ 59 مليون درهم (16.06 مليون دولار) مقارنة مع 49 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2012.
وبلغت إيرادات شركة الرحلات الجوية منخفضة التكلفة 722 مليون درهم بزيادة 22 بالمئة في حين نمت حركة نقل الركاب 18 بالمئة.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.