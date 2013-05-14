تراجع خسائر شعاع الإماراتية في الربع/1 بفضل خفض التكاليف

دبي 14 مايو أيار (رويترز) - قال بنك الاستثمار شعاع كابيتال اليوم الثلاثاء إن صافي خسائر الربع الأول من العام تراجع بفضل خفض تكاليف التشغيل بمقدار الثلث وذلك وسط انكماش في الإيرادات.

وقالت الشركة التي مقرها في دبي واستغنت عن ثلث موظفيها منذ 2011 إن صافي الخسائر الفصلية انخفض إلى 5.9 مليون درهم (1.6 مليون دولار) من 8.5 مليون درهم قبل عام.

وأضافت شعاع أن الإيرادات تراجعت إلى 36.2 مليون درهم من 55 مليون درهم في حين هبطت نفقات التشغيل 33 بالمئة إلى 40.7 مليون درهم.