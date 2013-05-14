نمو صافي ربح دانة غاز الإماراتية 17% في الربع/1

دبي 14 مايو أيار (رويترز) - قالت دانة غاز للطاقة المدرجة في أبوظبي اليوم الثلاثاء إنها حققت ربحا صافيا بلغ 241 مليون درهم (66 مليون دولار) في الربع الأول من 2013 بزيادة 17 بالمئة على أساس سنوي.

لكن الإيرادات والأرباح الإجمالية تراجعت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب سياسة متحفظة للإنفاق الرأسمالي وتعليق مؤقت لإنتاج غاز البترول المسال في منطقة كردستان العراق حسبما ذكرت الشركة في بيان. وهبطت الإيرادات 20 بالمئة إلى 557 مليون درهم.

وقالت الشركة "من المتوقع أن ترتفع عائدات الشركة وأرباحها الإجمالية فور بدء عمليات الإنتاج في الحقول المكتشفة حديثا في مصر."

وتسلمت دانة في الربع الأول 41 مليون دولار من مستحقاتها في مصر و32 مليون دولار من كردستان.