صحيفة: بنك المشرق يتوقع تضاعف أرباح التجزئة المصرفية في 2013

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول في بنك المشرق ثالث أكبر البنوك المدرجة في دبي من حيث الأصول في مقابلة صحفية نشرت اليوم الأحد إن البنك يتوقع زيادة أرباح وحدة الخدمات المصرفية للأفراد إلى مثليها في 2013.

وبحسب بيانات لرويترز بلغ صافي ربح البنك 1.31 مليار درهم (356.7 مليون دولار) في 2012.

وقال فرهاد إيراني رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لصحيفة خليج تايمز التي تصدر من دبي "نحن (مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد) حجمنا صغير للغاية إذ أن إجمالي صافي الربح الذي حققناه بلغ 240 مليون درهم في عام 2012. هذا العام سنضاعف أرباحنا."

وعزا ارتفاع الأرباح إلى عوامل منها زيادة عدد العملاء والعائد من الرسوم واستقرار التكاليف وانخفاض رسوم المخاطرة.

ونقلت الصحيفة عن إيراني قوله إن القروض المتعثرة "ستتحسن" بما بين 35 و40 بالمئة عن العام الماضي.

كان عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق قال في فبراير شباط إنه متفائل تجاه أداء البنك هذا العام ويتوقع نمو الأرباح بين عشرة و15 بالمئة مع استمرار تراجع المخصصات.