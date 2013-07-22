نمو صافي ربح الإمارات دبي الوطني 50% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني إن صافي ربحه في الربع الثاني من العام الحالي ارتفع 50 بالمئة ليفوق توقعات المحللين حيث استفاد أكبر بنك في دبي من الانتعاش الاقتصادي في الإمارة.

وذكر البنك في بيان اليوم الاثنين أنه سجل صافي ربح قدره 972 مليون درهم (264.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 647 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 55.6 بالمئة من البنك.

وكان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي ربح البنك 783.8 مليون درهم في الربع الثاني.

وارتفع سهم البنك 69.1 بالمئة منذ بداية العام بدعم من ثقة المستثمرين في أن تعافي اقتصاد دبي - الذي ساعد عليه انتعاش أسعار العقارات - بدأ ينعكس على القطاع المصرفي.

وزادت مخصصات انخفاض القيمة لدى البنك إلى 997 مليون درهم في الربع الثاني من العام مقارنة مع 954 مليون درهم سجلها في الفترة المقابلة من عام 2012.

وقال البنك إنه باع جزءا من حصته في شركة الاتحاد العقارية خلال النصف الأول من العام دون أن يحدد حجم الحصة المباعة أو ثمنها أو مشتريها. والبنك هو أكبر مساهم في الشركة.

وسدد بنك الإمارات دبي الوطني حاليا 7.8 مليار درهم من الدعم الذي تلقاه من الحكومة الإماراتية في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وكان البنك قد سدد بالفعل مليارات درهم من إجمالي12.6 مليار درهم تلقاها من الحكومة في ابريل نيسان.