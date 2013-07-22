ارتفاع صافي ربح أرامكس في دبي 12% في الربع/2

دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة أرامكس لخدمات النقل والحلول اللوجستية المدرجة في بورصة دبي اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربحها 12 بالمئة في الربع الثاني بدعم من نمو الأسواق الخليجية والإفريقية الرئيسية.

وبلغ صافي ربح أرامكس في الربع الثاني 72.3 مليون درهم (19.7 مليون دولار) مقابل 64.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2012.

وجاءت النتائج متماشية مع توقعات السوق إذ أن أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي ربح الشركة في الربع الثاني 72.1 مليون درهم.

وزادت إيرادات الربع الثاني إلى 845 مليون درهم بارتفاع نسبته تسعة بالمئة مقارنة مع إيرادات الربع المقابل من العام الماضي والتي بلغت 777 مليون درهم.

وبدأت أرامكس - إحدى الشركات المفضلة لدى مديري الصناديق الإقليمية - في التوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا واشترت بيركو اكسبرس الجنوب إفريقية إلى جانب وان وورلد كوريير وإن تايم كورييرز الكينيتين العام الماضي.