أرباح فوق المتوقع لبنك الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي في الربع/2

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء نموا في صافي ربح الربع الثاني من العام تجاوز توقعات المحللين.

وقال بنك الخليج الأول وهو ثاني أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية في بيان بالبريد الإلكتروني إن أرباحه بلغت 1.17 مليار درهم (318.5 مليون دولار) بزيادة 15 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2012.

وكان سبعة محللين قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تبلغ الأرباح الفصلية في المتوسط 1.085 مليار درهم.

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي إن صافي ربح المجموعة بلغ 371.4 مليون درهم في الربع الثاني مقارنة مع 322.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

وجاء ذلك أيضا أعلى من توقعات اثنين من المحللين استطلعت رويترز آراءهما والتي بلغت 370 مليون درهم و301 مليون.

وقال البنك وهو أكبر مصرف إسلامي في أبوظبي إن صافي ربح عملياته المصرفية فقط بلغ 423.6 مليون درهم مقارنة مع 396.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)