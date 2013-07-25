مصحح-مقدمة 1-دو الإماراتية: توزيعات خاصة بعد ارتفاع صافي ربح الربع/2

(لتوضيح أن المليار درهم هو إجمالي التوزيعات الخاصة والنصف سنوية وليس الخاصة فقط)

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثاني أكبر شركة اتصالات في الإمارات اليوم الخميس إنها ستوزع على المساهمين أرباحا خاصة وأرباحا نصف سنوية قيمتها الإجمالية مليار درهم (272.3 مليون دولار) بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 46 بالمئة في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وحققت الشركة - التي أنهت احتكار منافستها مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) للسوق المحلية في عام 2007 - صافي ربح بعد رسوم الامتياز 474 مليون درهم في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 326 مليونا في نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع محلل استطلعت رويترز رأيه أن تحقق دو أرباحا فصلية قدرها 465.7 مليون درهم في الربع الثاني.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني 2.66 مليار درهم مقابل 2.37 مليار درهم قبل عام.

وقالت دو إنها ستوزع أرباحا خاصة بواقع عشرة فلوس للسهم وستبدأ أيضا توزيع أرباح نصف سنوية بواقع 12 فلسا للسهم ليصل إجمالي التوزيعات إلى 22 فلسا للسهم.

وقالت الشركة إن قاعدتها من عملاء خدمات المحمول وصلت إلى 6.65 مليون مستخدم بزيادة 16.1 بالمئة عن العام الماضي.

وقال الاتحاد الدولي للاتصالات إن معدل استخدام شبكات المحمول في الإمارات بلغ 170 بالمئة أو 1.7 شريحة اتصالات لكل مقيم في عام 2012.