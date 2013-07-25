مقدمة 2-دو الإماراتية تدفع توزيعات خاصة بعد ارتفاع صافي ربح الربع/2

(لإضافة تصريحات الرئيس التنفيذي بخصوص توزيعات الأرباح والاستثمارات ومصادر الأرباح)

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثاني أكبر شركة اتصالات في الإمارات اليوم الخميس إنها ستوزع على المساهمين أرباحا خاصة وأرباحا نصف سنوية قيمتها الإجمالية مليار درهم (272.3 مليون دولار) بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 46 بالمئة في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وحققت الشركة - التي أنهت احتكار منافستها مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) للسوق المحلية في عام 2007 - صافي ربح بعد رسوم الامتياز 474 مليون درهم في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 326 مليونا في نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع محلل استطلعت رويترز رأيه أن تحقق دو أرباحا فصلية قدرها 465.7 مليون درهم في الربع الثاني.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني 2.66 مليار درهم مقابل 2.37 مليار درهم قبل عام.

وقالت دو إنها ستوزع أرباحا خاصة بواقع عشرة فلوس للسهم وستبدأ أيضا توزيع أرباح نصف سنوية بواقع 12 فلسا للسهم ليصل إجمالي التوزيعات إلى 22 فلسا للسهم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عثمان سلطان في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الاثني عشر فلسا تعتبر توزيعات مؤقتة ويمكن أن تكون سياسة مواءمة يستمر تطبيقها.

وأضاف أن عملاء نظام الدفع الآجل وخدمات البيانات يقودون نمو الإيرادات.