صافي ربح بنك المشرق يرتفع 25.7% في الربع/2

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك المشرق ثالث أكبر بنك في دبي من حيث الأصول اليوم الخميس قفزة بنسبة 25.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام.

وقال البنك في بيان إن صافي ربحه بلغ 402.6 مليون درهم (109.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 320.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2012.

وارتفعت الأرباح في الأشهر الستة الأولى من 2013 بنسبة 40.1 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 828 مليون درهم. وكانت هذه الزيادة متوقعة بعد أن ارتفع صافي ربح الربع الأول 57 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 213.6 مليون درهم في الربع الثاني بزيادة 20.9 بالمئة عن 176.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)