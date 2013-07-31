مقدمة 1-طاقة الاماراتية تتحول للخسارة في الربع2

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القاهرة 31 يوليو تموز (رويترز) - منيت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بخسائر في الربع الثاني من العام بفعل حركة المشتقات المالية والتحوط وانخفاض الدخل من أنشطة الغاز والنفط.

وتعمل طاقة في قطاعي التنقيب عن النفط وامدادات الكهرباء وتمتلك فيها حكومة أبوظبي حصة 75 بالمئة وذكرت في بيان للبورصة انها منيت بخسارة صافية بلغت 172 مليون درهم (46.83 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل أرباح 447 مليون درهم قبل عام.

وبلغت إيرادات الشركة 2.1 مليار درهم في الربع الثاني انخفاضا من2.6 مليار قبل عام.

وتحملت الشركة خسارة 114 مليون درهم بفعل تغير القيمة العادلة لمشتقات مالية وأدوات تحوط خلال الربع مقارنة بمكاسب 80 مليون درهم في الربع الثاني من 2012.

وانخفضت ايرادات النفط والغاز 18 بالمئة في الصنف الأول إلى 4.8 مليار درهم نتيجة انخفاض الانتاج من بحر الشمال وأسعار أقل في أوروبا.

وللشركة المملوكة للدولة استثمارات في قطاعي الطاقة والكهرباء في الشرق الاوسط والهند وافريقيا وبريطانيا وامريكا الشمالية.

وانخفض سهم الشركة 3.1 في المئة في بورصة أبوظبي بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش عقب اعلان النتائج.