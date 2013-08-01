صافي ربح الواحة كابيتال الإماراتية 123.7 مليون درهم في النصف/1

دبي أول أغسطس آب (رويترز) - قالت الواحة كابيتال الإماراتية في بيان اليوم الخميس إنها حققت ربحا صافيا قدره 123.7 مليون درهم (33.68 مليون دولار) للنصف الأول من العام مدعومة بنمو في شركات محفظة استثماراتها.

وخلا بيان الواحة التي من بين مساهميها كيانات لحكومة أبوظبي من أي أرقام فصلية ولم تذكر الشركة رقما للمقارنة مع أرباح النصف الأول.

ومن بين استثمارات الشركة حصة في ايركاب هولدنجز لتأجير الطائرات المدرجة في نيويورك وفي شركة دنيا للتمويل الإماراتية التي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي.