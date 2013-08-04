تراجع صافي أرباح دانة غاز 45% في الربع/2

دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة دانة غاز الاماراتية للطاقة إن صافي الربح سجل انخفاضا حادا في الربع الثاني. وكانت الشركة أعادت هيكلة صكوك بقيمة 920 مليون دولار في ابريل نيسان.

وذكرت الشركة في بيان ارسل عبر البريد الالكتروني أن صافي الربح بلغ 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 181 مليون درهم قبل عام.

وبلغت الإيرادات في الربع الثاني 528 مليون درهم انخفاضا من 554 مليونا.

وتابعت الشركة أن متوسط حجم الانتاج الكلي ارتفع خمسة بالمئة إلى 61 ألفا و700 برميل من المكافيء النفطي يوميا في الربع الثاني.