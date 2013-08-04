مقدمة 1-هبوط صافي أرباح دانة غاز 45% في الربع/2

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دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة دانة غاز الاماراتية للطاقة إن صافي الربح سجل انخفاضا حادا في الربع الثاني نتيجة انخفاض أسعار النفط ومبيعات غاز البترول المسال. وكانت الشركة أعادت هيكلة صكوك بقيمة 920 مليون دولار في ابريل نيسان.

وذكرت الشركة في بيان ارسل عبر البريد الالكتروني أن صافي الربح بلغ 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) في الربع الثاني بانخفاض 45 بالمئة عن الربع المقابل في عام 2012 .

وقال راشد الجروان الرئيس التنفيذي بالإنابة للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن انتاج غاز البترول المسال في كردستان وأسعار النفط هما السببان الرئيسيان لانخفاض الأرباح.

وأضافت أن منشآت تحميل غاز البترول المسال وتصديره في كردستان تعطلت إثر حادث وقع العام الماضي وأن الشركة فقدت 12 مليون دولار من إيرادات غاز البترول المسال في الربع الثاني.

وبلغت الإيرادات في الربع الثاني 528 مليون درهم انخفاضا من 554 مليونا.

وتابعت الشركة أن متوسط حجم الانتاج الكلي ارتفع خمسة بالمئة إلى 61 ألفا و700 برميل من المكافيء النفطي يوميا في الربع الثاني.

ولا تزال الاضطرابات في مصر تبعث على القلق. وحصلت دانة على 203 ملايين درهم من مستحقاتها لدى القاهرة في النصف الأول من العام مقابل 431 مليون درهم في أول ستة اشهر من عام 2012.

لكن الشركة لم تتخل عن تفاؤلها. وقال الجروان إن ثمة ثقة متزايدة في تحسن الامور في مصر بفضل التغيرات والمساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي مضيفا أن ثمة ادراك في مصر لتباطؤ الاستثمارات واعتراف بالحاجة لتعزيز الانتاج الكلي.