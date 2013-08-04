صافي ربح الاتحاد العقارية بدبي يرتفع 36% في الربع/2

دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة الاتحاد العقارية المدرجة في بورصة دبي اليوم الأحد زيادة صافي ربحها للربع الثاني من العام 36 في المئة بفضل الدخل المتحقق من تسويات التزامات مع مقاولين.

وحققت الاتحاد العقارية صافي ربح بلغ 113.26 مليون درهم (30.8 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 83.6 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت شركة التطوير العقاري إنها حققت وفورات بلغت 80 مليون درهم في الربع الثاني نظرا لتسويات التزامات مع مقاولين في مشروعات معينة.

وبلغت الإيرادات 427 مليون درهم مقابل 557 مليون درهم في العام الماضي.

(الدولار= 3.6730 درهم اماراتي)