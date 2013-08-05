مقدمة 1-نمو صافي ربح دريك اند سكل الإماراتية 63.1% في الربع/2
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دبي 5 أغسطس آب (رويترز) - قالت دريك اند سكل انترناشونال للمقاولات اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني من العام ارتفع 63.1 بالمئة متجاوزا تقديرات المحللين بفضل فوز الشركة التي مقرها دبي بمشاريع جديدة وتحسن هوامش التشغيل.
وحققت دريك المتخصصة في الأعمال الميكانيكية والهندسية وأعمال الصرف الصحي 52.2 مليون درهم (14.2 مليون دولار) ربحا صافيا لربع السنة المنتهي في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 32 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012 حسبما ذكرت الشركة في بيان للبورصة. ولم تذكر ما إذا كان الربح عائدا على المساهمين.
وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق دريك اند سكل في المتوسط 49.5 مليون درهم.
وفازت دريك بسلسلة مشاريع في السعودية والإمارات العربية المتحدة من بينها عقد قيمته 461 مليون دولار لتنفيذ مشروع سكني تجاري يتألف من برجين في مدينة جدة بالسعودية.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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