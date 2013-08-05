مقدمة 1-نمو صافي ربح دريك اند سكل الإماراتية 63.1% في الربع/2

دبي 5 أغسطس آب (رويترز) - قالت دريك اند سكل انترناشونال للمقاولات اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني من العام ارتفع 63.1 بالمئة متجاوزا تقديرات المحللين بفضل فوز الشركة التي مقرها دبي بمشاريع جديدة وتحسن هوامش التشغيل.

وحققت دريك المتخصصة في الأعمال الميكانيكية والهندسية وأعمال الصرف الصحي 52.2 مليون درهم (14.2 مليون دولار) ربحا صافيا لربع السنة المنتهي في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 32 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012 حسبما ذكرت الشركة في بيان للبورصة. ولم تذكر ما إذا كان الربح عائدا على المساهمين.