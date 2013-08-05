صافي ربح العربية للطيران يرتفع 15% في الربع/2

دبي 5 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت العربية للطيران شركة الخطوط الجوية الوحيدة المدرجة في البورصة في الإمارات اليوم الإثنين زيادة صافي ربحها للربع الثاني من العام 15 بالمئة مع ارتفاع أعداد المسافرين على طائراتها.

وقالت الشركة التي مقرها الشارقة في بيان بالبريد الالكتروني إنها حققت صافي ربح بلغ 76 مليون درهم (20.7 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 66 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع محللان في استطلاع لرويترز أرباحا فصلية قدرها 82 مليون درهم و67.2 مليون درهم.

وقالت العربية للطيران إن إيرادات الربع الثاني ارتفعت 17 بالمئة إلى 797 مليون درهم.

ونقلت الشركة أكثر من ثلاثة ملايين مسافر في النصف الأول من 2013 بزيادة 16 بالمئة من 2.6 مليون في النصف الأول من 2012.