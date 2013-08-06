تراجع أرباح مستشفيات النور الإماراتية 24.4% في النصف/1

دبي 6 أغسطس آب (رويترز) - قالت مستشفيات النور شركة الرعاية الصحية التي مقرها أبوظبي والتي جمعت 342 مليون دولار من إدراج بلندن في يونيو حزيران إن أرباح النصف الأول من العام تراجعت 24.4 بالمئة وذلك في أول نتائج مالية تعلنها منذ بدء تداول أسهمها في البورصة.

وقال أكبر مزود خاص للرعاية الصحية بالإمارة الغنية بالنفط في بيان اليوم الثلاثاء إن الأرباح الإجمالية بلغت 24.8 مليون دولار في النصف الأول مقارنة مع 32.8 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وزادت الأرباح الأساسية والتي لا تشمل تكاليف التسويق المرتبطة بإدراج لندن إلى 34.1 مليون دولار من 32.8 مليون دولار قبل عام.

ونمت الإيرادات في النصف الأول 10.9 بالمئة إلى 179.5 مليون دولار مدعومة بتزايد الأمراض المرتبطة بنمط الحياة في منطقة الخليج.