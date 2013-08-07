نمو أرباح الدار العقارية الإماراتية في الربع/2 بفضل الاندماج

دبي 7 أغسطس آب (رويترز) - قالت الدار العقارية أكبر شركة عقارية في أبوظبي اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني من العام قد ارتفع بفضل مكاسب غير متكررة من اندماجها مع منافستها صروح العقارية.

وقالت الشركة المشيدة لحلبة سباقات فورومولا 1 في أبوظبي في أول إعلان نتائج بعد اتمام الاندماج في يونيو حزيران إنها حققت 1.25 مليار درهم (340.3 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني مقارنة مع 418 مليون درهم للفترة ذاتها من 2012.

وقالت الدار إن الأرباح الفصلية تشمل مكسبا استثنائيا قدره 2.6 مليار درهم من دمج أعمالها مع صروح.

لكن الإيرادات انخفضت إلى 1.3 مليار درهم من 4.6 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وجنبت الشركة العقارية مخصصات قدرها 1.1 مليار درهم.

وقالت الدار إنها ستسلم أكثر من 7400 وحدة في الاثني عشر شهرا القادمة.