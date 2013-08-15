مقدمة 1-أرباح أرابتك الإماراتية في الربع/2 تتجاوز التوقعات

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دبي 15 أغسطس آب (رويترز) - تحولت أرابتك القابضة للبناء بدبي التي جمعت ما يزيد عن 650 مليون دولار من خلال إصدار حقوق في يوليو تموز إلى الربحية في الربع الثاني من العام بفضل النمو في أسواقها الرئيسية وخفض النفقات.

وقالت أرابتك التي تقوم ببناء فرع لمتحف اللوفر الفرنسي في أبوظبي في بيان للبورصة اليوم الخميس إنها حققت 92.4 مليون درهم (25.16 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني مقارنة مع خسارة قدرها 11.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

وتجاوزت الأرباح متوسط تقديرات خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ربحا صافيا قدره 51.5 مليون درهم.

وقال حسن اسميك الرئيس التنفيذي الجديد لأرابتك "حققت أعمالنا أداء قويا خلال النصف الأول من العام الحالي لا سيما في دولة الامارات والمملكة العربية السعودية."

وقالت الشركة إن نفقات البيع والنفقات العامة والإدارية انخفضت 29 في المئة في الربع الثاني.

وفازت أرابتك بمجموعة من العقود هذا العام وبصفة خاصة في إمارة أبوظبي الغنية بالنفط حيث يوجد مقر آبار للاستثمار الحكومية أكبر مساهم فيها.

وفازت الشركة أيضا بعقود جديدة في قازاخستان والسعودية ومصر والأردن وارتفعت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لأرابتك إلى 24.4 مليار درهم بحسب البيان.