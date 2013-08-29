نمو صافي ربح موانئ دبي العالمية 9.1% في النصف/1

دبي 29 أغسطس آب (رويترز) - حققت موانئ دبي العالمية ثالث أكبر شركة لإدارة الموانئ في العالم زيادة 9.1 بالمئة في الربح العائد على المساهمين للنصف الأول من العام لكنها حذرت من استمرار عدم التيقن والظروف الصعبة في السوق ببعض المناطق.

وحققت الشركة وهي من الأصول الأكثر ربحية لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون ربحا عائدا على المساهمين بلغ 264 مليون دولار مقارنة مع 242 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2012 حسبما ذكرت في بيان اليوم الخميس.

واستقرت إيرادات الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو حزيران دون تغير يذكر عند 1.51 مليار دولار مقارنة مع 1.53 مليار دولار قبل عام.

وقالت موانئ دبي التي تبيع أصولا في أنحاء العالم إنها حققت 158 مليون دولار من الأرباح من تسييل أصول هذا العام.