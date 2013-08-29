مقدمة 1-نمو صافي ربح موانئ دبي العالمية 9.1% في النصف/1

(لإضافة تفاصيل وتعليقات للرئيس التنفيذي)

دبي 29 أغسطس آب (رويترز) - حققت موانئ دبي العالمية ثالث أكبر شركة لإدارة الموانئ في العالم زيادة 9.1 بالمئة في الربح العائد على المساهمين للنصف الأول من العام لكنها حذرت من استمرار عدم التيقن والظروف الصعبة في السوق ببعض المناطق.

وحققت الشركة وهي من الأصول الأكثر ربحية لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون ربحا عائدا على المساهمين بلغ 264 مليون دولار مقارنة مع 242 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2012 حسبما ذكرت في بيان اليوم الخميس.

وتبيع موانئ دبي العالمية أصولا في أنحاء العالم وتخرج من أسواق ليس لها حضور كبير فيها وتعمل على إعادة ضخ الأموال في مناطق سريعة النمو. وقالت الشركة إنها واثقة من تحقيق تقديرات العام بأكمله رغم عدم التيقن في توقعات السوق.

وقال محمد شرف الرئيس التنفيذي للمجموعة إن التوقعات مازالت ضبابية وإن أوضاع السوق في بعض المناطق تتسم بالصعوبة.

وأضاف أن الشركة تواصل التركيز على زيادة الكفاءة واحتواء التكاليف ومناولة حاويات ذات هوامش أعلى لدفع الربحية.

وقالت الشركة إن متانة أنشطة محفظتها في الشرق الأوسط وافريقيا عوضت أثر السوق الأوروبية الضعيفة. واستقرت إيرادات الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو حزيران دون تغير يذكر عند 1.51 مليار دولار مقارنة مع 1.53 مليار دولار قبل عام.

وقالت موانئ دبي التي تبيع أصولا في أنحاء العالم إنها حققت 158 مليون دولار من الأرباح من تسييل أصول هذا العام. وباعت الشركة حصصا في محطتي حاويات ومركز خدمات لوجيستية في هونج كونج مقابل 742 مليون دولار في مارس آذار.

وكانت صفقة هونج كونج من أضخم الأصول المبيعة منذ تخارجت الشركة من أنشطتها الأسترالية قبل أكثر من عامين.

وقال شرف إن الاستثمارات بلغت 544 مليون دولار هذا العام وإن الشركة بصدد تحقيق هدفها لبرنامج إنفاق رأسمالي قيمته 3.7 مليار دولار.