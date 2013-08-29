نمو الأرباح الأساسية لكوانتاس 100% مع تقلص الخسائر العالمية

سيدني 29 أغسطس آب (رويترز) - قفزت الأرباح الأساسية السنوية لشركة الطيران الأسترالية كوانتاس إلى مثليها بعد أن ساهم تقلص خسائر الذراع العالمية للشركة في تعويض أثر اشتداد المنافسة في الرحلات الداخلية المربحة.

وارتفع سهم كوانتاس سبعة بالمئة عقب إعلان النتائج.

ودخلت كوانتاس في تحالف مع شركة طيران الامارات هذا العام في مسعى لخفض خسائر الرحلات الدولية. وتعمل كوانتاس جاهدة للحفاظ على إيرادات الرحلات الداخلية مع تباطؤ الاستثمار في القطاع الذي كان مزدهرا يوما ما وفي ظل توقعات رسمية بتعثر النمو الاقتصادي حتى عام 2014.

وتزامن التباطؤ مع اشتداد المنافسة من فيرجن أستراليا هولدنجز ليمتد.

وبالاضافة إلى خفض المسارات الدولية التي لا تحقق أرباحا لجأت كوانتاس إلى تسريح موظفين وتقليص الإنفاق الراسمالي وبيع أصول من أجل خفض ديونها.

وأعلنت الشركة أنها ستبيع وحدة كوانتاس ديفنس سيرفسز - التي تقدم خدمات في مجال الدعم والامداد والتموين للحكومة والجيش في أستراليا - إلى شركة نورثروب جرومان كورب مقابل 80 مليون دولار أسترالي.

وقالت كوانتاس إن الأرباح قبل خصم الضرائب زادت إلى 192 مليون دولار أسترالي (171.72 مليون دولار أمريكي) من 95 مليونا قبل عام. وانخفضت خسائر التشغيل الأساسية للذراع الدولية للشركة إلى النصف لتبلغ 246 مليون دولار أسترالي.