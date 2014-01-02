دبي للاستثمار تتوقع أن تبلغ أرباح 2013 حوالي 800 مليون درهم

دبي 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت دبي للاستثمار في بيان اليوم الخميس إنها تتوقع تحقيق أرباح بنحو 800 مليون درهم (217.8 مليون دولار) في 2013 مؤكدة بذلك تقارير سابقة بثتها وسائل إعلام محلية.

كان خالد بن كلبان الرئيس التنفيذي للشركة أبلغ صحيفة الخليج أن صافي الربح سيتجاوز 800 مليون درهم في نهاية 2013 بزيادة 149.5 بالمئة عن 2012 عندما بلغت الأرباح 320.6 مليون درهم.

وللمجموعة المملوكة للحكومة استثمارات في عدة قطاعات من بينها العقارات والصناعة. وتملك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة نسبتها 11.5 بالمئة في الشركة.