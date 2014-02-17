مقدمة 1-صافي ربح إعمار العقارية يقفز 48% في الربع/4

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من برافين مينون

دبي 17 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري في دبي اليوم الإثنين عن قفزة بنسبة 48 بالمئة في صافي ربح الربع الرابع بفضل نمو أنشطة مراكز التسوق والفنادق والعقارات.

وانتعشت التجارة والسياحة في دبي على مدى العام الماضي مع نظرة المستثمرين إلى الإمارة كملاذ آمن في ظل انتفاضات الربيع العربي.

وقادت إعمار انتعاش السوق العقارية في دبي وطرحت عدة مشروعات في الأشهر القليلة الماضية بيعت بالكامل خلال ساعات وهو ما يعيد إلى الأذهان فترة الازدهار التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقالت إعمار - التي شيدت أطول برج في العالم - في بيان إلى سوق دبي المالي إن أرباحها بلغت 756 مليون درهم (206 ملايين دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 512 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ صافي الربح في المتوسط 622 مليون درهم.

وبلغت إيرادات الربع الأخير 2.76 مليار درهم بزيادة ثلاثة بالمئة عن الفترة المقابلة. وبلغ صافي الربح السنوي لإعمار 2.57 مليار درهم بزيادة 21 بالمئة عن عام 2012.