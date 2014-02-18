أرباح دو للاتصالات تفوق التوقعات رغم تراجع 43% في الربع/4

من ماثيو سميث

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت دو ثاني أكبر شركة اتصالات إماراتية اليوم الثلاثاء تراجع أرباح الربع الأخير من العام الماضي 43 بالمئة لكن النتائج فاقت تقديرات المحللين بفضل ارتفاع إيرادات نقل البيانات.

وحققت الشركة التي أنهت الاحتكار المحلي لمنافستها اتصالات في 2007 ربحا صافيا بلغ 570 مليون درهم (155.18 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 994 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام حسبما تظهر حسابات لرويترز من واقع بيانات مالية سابقة تضمنت قيام دو بعكس بعض المخصصات الضريبية.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ربحا فصليا قدره 487.9 مليون درهم.

وقالت دو في بيان منفصل إن مجلس إدارتها أقر توزيعا نقديا يبلغ 0.19 درهم للسهم.

وتدفع شركات الاتصالات في الإمارات رسوم امتياز بموجب التراخيص الممنوحة لها من الحكومة الاتحادية التي أعلنت في ديسمبر كانون الأول 2012 معادلة جديدة تشمل رسوما على الإيرادات والأرباح على حد سواء وزيادات تدريجية في مستوى الضريبة التي تدفعها دو كي تضاهي في نهاية المطاف ما تدفعه منافستها الأقدم منها "اتصالات".

وقالت دو إن الرسوم التي دفعتها في 2013 تزيد 183.5 مليون درهم مقارنة مع السنة السابقة.

وبلغت أرباح الشركة لعام 2013 بأكمله 1.99 مليار درهم بزيادة طفيفة عن 2012.