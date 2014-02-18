مقدمة 1- دو للاتصالات تتطلع لأقتصاد الإمارات القوي لتحقيق نمو في المستقبل

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من ماثيو سميث

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة دو ثاني أكبر شركة اتصالات إماراتية اليوم الثلاثاء انه يتوقع مزيدا من النمو لأنشطة الشركة بفضل قوة الاقتصاد المحلي.

وكان رئيس دو يتحدث عقب الاعلان عن ارتفاع ايرادات الشركة وتحقيق وأرباح أعلى من التوقعات.

ونمت الشركة التي أنهت الاحتكار المحلي لمنافستها "اتصالات" في 2007 سريعا لتستحوذ على 46.4 بالمئة من مشتركي الهاتف المحمول حتى 30 سبتمبر أيلول حسب أحدث بيانات متاحة.

غير أن حصة الشركة ومقرها دبي من الإيرادات في السوق أكثر تواضعا عند 29.2 بالمئة في الربع الثالث في حين لا تزال "اتصالات" تهيمن على معظم التعاملات مع العملاء من الشركات والاثرياء.

وأظهر إشعار للبورصة اليوم أن ارباح عام 2013 بلغت 1.99 مليار درهم (542 مليون دولار) بزيادة طفيفة عن 1.98 مليار في عام 2012.

وقال الرئيس التنفيذي عثمان سلطان إن الشركة ستظل تستفيد من النمو الكلي لاقتصاد الإمارات المزدهر وتوقع اقتصاديون في استطلاع اجرته رويترز ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3 بالمئة في 2013 وان يتوسع بنفس النسبة في عامي 2014 و2015.