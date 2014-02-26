بنك الخليج الأول يتوقع نمو الأرباح والإيرادات في خانة العشرات عام 2014

أبوظبي 26 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول الإماراتي أندريه صايغ اليوم الأربعاء إن البنك يتوقع نمو الأرباح والإيرادات في أوائل خانة العشرات عام 2014.

وقال صايغ للصحفيين بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك ثاني أكبر مصرف في الإمارات "نتوقع الكثير من النمو .. نمو مستدام في أوائل خانة العشرات في الأصول والقروض والودائع والإيرادات والأرباح. ونحن في حالة جيدة تسمح لنا بتحقيق ذلك."

وأضاف أن البنك يهدف للوصول بالعائد على حقوق المساهمين إلى 18 بالمئة على المدى المتوسط. وتشير بيانات تومسون رويترز إلى أن العائد بلغ 15.7 بالمئة العام الماضي.