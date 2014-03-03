ارتفاع أرباح الاتحاد للطيران الإماراتية 48% في 2013

أبوظبي 3 مارس آذار (رويترز) - أعلنت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي اليوم الاثنين نمو أرباحها 48 بالمئة في عام 2013 وتوقعت مزيدا من النمو هذا العام حيث تهدف إلى تطوير شبكة تحالفاتها باستثمار محتمل في أليطاليا.

وحققت الاتحاد للطيران صافي ربح بلغ 62 مليون دولار في العام الماضي ارتفاعا من 42 مليونا في 2012. وتملك الشركة الإماراتية حصص أقلية في سبع شركات طيران من بينها اير برلين وفيرجن أستراليا.