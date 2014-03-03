ارتفاع أرباح الاتحاد للطيران الإماراتية 48% في 2013
أبوظبي 3 مارس آذار (رويترز) - أعلنت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي اليوم الاثنين نمو أرباحها 48 بالمئة في عام 2013 وتوقعت مزيدا من النمو هذا العام حيث تهدف إلى تطوير شبكة تحالفاتها باستثمار محتمل في أليطاليا.
وحققت الاتحاد للطيران صافي ربح بلغ 62 مليون دولار في العام الماضي ارتفاعا من 42 مليونا في 2012. وتملك الشركة الإماراتية حصص أقلية في سبع شركات طيران من بينها اير برلين وفيرجن أستراليا.
وقالت الاتحاد للطيران في بيان إن إيراداتها زادت 27 بالمئة في 2013 إلى 6.1 مليار دولار. وحققت الشركة التي أسست قبل عشر سنوات أول ربح لها في عام 2011 وأقلت ما يقرب من 12 مليون مسافر العام الماضي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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