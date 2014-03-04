ارتفاع أرباح داماك الإماراتية لثلاثة أمثالها في 2013

دبي 4 مارس آذار (رويترز) - قالت داماك العقارية للإسكان الفاخر اليوم الثلاثاء إن أرباحها ارتفعت إلى ثلاثة أمثالها في عام 2013 بفضل زيادة المبيعات مع تعافي سوق العقارات في دبي حيث مقر الشركة.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت أرباحا بلغت 641.5 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع 212.5 مليون دولار في 2012. وأدرجت داماك أسهما في بورصة لندن في ديسمبر كانون الأول.

وزادت إيرادات العام الماضي 77 بالمئة إلى 1.2 مليار دولار.

وقالت الشركة العقارية إنها حققت مبيعات قيمتها 2.5 مليار دولار في 2013 مقارنة مع 661 مليون دولار فقط في السنة السابقة.