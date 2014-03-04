مقدمة 1-ارتفاع أرباح داماك الإماراتية لثلاثة أمثالها في 2013

(لإضافة تصريحات وتفاصيل)

دبي 4 مارس آذار (رويترز) - قالت داماك العقارية الإماراتية للإسكان الفاخر اليوم الثلاثاء إن صافي ربحها في 2013 ارتفع إلى ثلاثة أمثاله في عام 2013 وإنها تعتزم تدشين المزيد من المشروعات الجديدة هذا العام مبددة المخاوف المتنامية من حدوث فقاعة جديدة في سوق العقارات بدبي حيث مقر الشركة.

وانتعشت أسعار العقارات في دبي بارتفاعها أكثر من 20 بالمئة بعد أن انحدرت أكثر من 50 بالمئة منذ ذروة 2008 عندما أوقد انهيار السوق العقارية شرارة أزمة ديون.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 641.5 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع 212.5 مليون دولار في 2012. وزادت إيرادات العام الماضي 77 بالمئة إلى 1.2 مليار دولار.

وكانت داماك أدرجت أسهما في بورصة لندن في ديسمبر كانون الأول.

وقالت الشركة العقارية إنها حققت مبيعات قيمتها 2.5 مليار دولار في 2013 مقارنة مع 661 مليون دولار فقط في السنة السابقة.

وقال حسين سجواني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داماك في مقابلة بعد إعلان النتائج إن الشركة لا تزال تركز على دبي وفي طريقها لتسليم خمسة آلاف وحدة أخرى هذا العام.

وحذر خبراء من حدوث فقاعة جديدة في سوق العقارات بدبي إذا لم يتم السيطرة على وتيرة النمو. وقالت شركة جونز لانج لاسال للخدمات الاستشارية الشهر الماضي إن أسعار المنازل في دبي ستعود إلى مستوياتها المرتفعة لما قبل الأزمة في العام المقبل.