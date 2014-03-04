ارتفاع أرباح اتصالات الإماراتية 70% في الربع/4

دبي 4 مارس آذار (رويترز) - سجلت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) اليوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 70 بالمئة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي.

وتشير حسابات رويترز إلى أن الشركة وهي أكبر مشغل للاتصالات في الإمارات حققت صافي ربح بلغ 1.45 مليار درهم (394.77 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وكانت أرباح الشركة بلغت 854 مليون درهم قبل عام.

وقالت الشركة التي تسيطر عليها الحكومة في بيان إلى البورصة اليوم الثلاثاء إن صافي ربحها في عام 2013 بلغ 7.08 مليار درهم ارتفاعا من 6.74 مليار درهم في 2012.

وتعمل الشركة التي كانت تحتكر السوق الإماراتية في 15 بلدا بالشرق الأوسط وافريقيا وآسيا.