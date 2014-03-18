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صافي ربح أرابتك الاماراتية يقفز إلى ثلاثة أمثاله في الربع/4

Tue Mar 18, 2014 2:18pm GMT
 
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دبي 18 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة ارابتك العقارية في دبي اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحها في الربع الرابع زاد إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بفضل ارتفاع المشروعات قيد التنفيذ ونمو أسواقها الرئيسية في الامارات العربية المتحدة والسعودية.

وأعلنت الشركة أرباحا صافية قدرها 122 مليون درهم (33.2 مليون دولار) مقارنة مع 32 مليون درهم في الربع المقابل من 2012 .

كما اقترحت أرابتك توزيع أرباح نقدية بواقع 0.1 درهم للسهم عن عام 2013 بالاضافة إلى أسهم منحة بقيمة 30 بالمئة من رأس المال المساهم. ولم توزع أرابتك أي أرباح عن عام 2012 .

(الدولار = 3.6730 درهم اماراتي) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية)
 