مقدمة 1-صافي ربح أرابتك الإماراتية يقفز إلى ثلاثة أمثاله في الربع/4

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دبي 18 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة أرابتك العقارية في دبي اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي زاد إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بفضل ارتفاع المشروعات قيد التنفيذ ونمو أسواقها الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وأعلنت الشركة أرباحا صافية قدرها 122 مليون درهم (33 مليون دولار) مقارنة مع 32 مليون درهم في الربع المقابل من 2012 .

وزادت إيرادات الشركة - التي يساهم صندوق آبار التابع لحكومة أبوظبي بحصة رئيسية فيها - 39 بالمئة إلى 2.3 مليار درهم.

وفازت شركة المقاولات - التي شهدت تغييرات كبيرة في الإدارة العام الماضي بدعم من آبار - بسلسلة عقود في المنطقة في الآونة الأخيرة منها عقد لبناء مليون وحدة سكنية في مصر.

وقال حسن أسميك الرئيس التنفيذي لأرابتك في بيان إن وحدات تابعة للشركة اختيرت هذا العام لتنفيذ سلسلة مشروعات جديدة بقيمة إجمالية 180 مليار درهم وهو ما يمنحها رؤية واضحة بشأن نمو أرباحها لسنوات طويلة قادمة.

وقالت الشركة إن قائمة الأعمال قيد التنفيذ في 2013 زادت 22 بالمئة مقارنة مع العام السابق إلى 24.1 مليار درهم.

واقترحت أرابتك توزيع أرباح نقدية بواقع 0.1 درهم للسهم عن عام 2013 بالإضافة إلى أسهم منحة بقيمة 30 بالمئة من رأس المال المساهم. ولم توزع أرابتك أي أرباح عن عام 2012 .